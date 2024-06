Dylan Teuns wacht op bevestiging Tourdeelname, maar heeft nog wat anders nodig van zijn ploeg

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Dylan Teuns rijdt momenteel in de Dauphiné. Hij hielp er zijn ploegmaat Derek Gee deze week al aan een ritzege.

Na de reflux- en maagproblemen in de winter reed Dylan Teuns al bij al een goed voorjaar. “Ik streed lange tijd voor de derde plaats in de Ronde van Vlaanderen om uiteindelijk achtste te worden en in de Brabantse Pijl botste ik op Benoît Cosnefroy”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Hij hoopt vooral naar de Tour te mogen trekken. “Na de Dauphiné ga ik nog een tiental dagen op individuele basis naar Livigno, samen met mijn vriendin Elke. Daarna is het tijd voor het Belgisch kampioenschap in Zottegem.”

Sportief manager Rik Verbrugghe maakte al duidelijk dat er nog niemand bij Israel Premier Tech zeker is van een plaatsje in de Tourselectie. Toch moet hij ook toegeven dat er enkele interessante ritten zijn voor onze landgenoot.

“Op papier wel, maar hopelijk wordt dat ook realiteit. Tegenwoordig is niets meer vanzelfsprekend. Veel ritten die vroeger voorbestemd waren voor vluchters draaien helemaal anders uit. In de Giro werden de vluchters ook heel vaak opgevreten door de ploeg van UAE Team Emirates.”

En dan is er ook nog het feit dat Teuns nog geen nieuw contract heeft voor volgend seizoen. Verbrugghe wil Teuns houden, maar dan moet hij nog meer laten zien. “Ik voel me zeker goed bij dit team”, reageert Teuns. “Maar eerlijk: ik ben aan het wachten op een voorstel van mijn werkgever. Hij stoort me daar alvast niet mee.”