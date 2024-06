Tim Declercq zal bang moeten afwachten bij Lidl-Trek

Tot dusver heeft Tim Declercq zich zijn overstap naar Lidl-Trek nog niet beklaagd, maar nu is het bang afwachten. Het is niet zeker of hij meegaat naar de Tour.

Steven De Jongh heeft met In De Leiderstrui gesproken over de potentiële Tourselectie van Lidl-Trek, die zal draaien rond kopmannen Geoghegan Hart en Pedersen. "Eigenlijk zijn zeven van de acht plekjes al ingevuld", onthult de Nederlandse ploegleider. "Enkel de laatste man is nog een beetje de vraag." Wie moet dat worden?

Declercq mag zich bewijzen in eigen land

Dat ligt niet zo voor de hand. "Dat is altijd een moeilijke keuze. De Ronde van Zwitserland zal daar, net als de Dauphiné, een belangrijke rol in gaan spelen, net als de Ronde van België. Daar in België is het vooral Tim Declercq op wie we letten." Hij zal dus nog de kans krijgen om zich volop te bewijzen in de ogen van de ploegleiding.

© photonews

De man met als bijnaam 'El Tractor' maakt kans op de Tourselectie, maar is daar dus nog niet zeker van. "Hij staat ook mogelijk in onze Tourploeg, in Zwitserland gaat het dan weer om Sam Oomen, Patrick Konrad en Bauke Mollema." Dan zijn alle kanshebbers op die ene laatste plek voor de Tour zo stilaan wel opgesomd.

Tim Declercq vs klimmers

"Die mannen zijn allemaal nog aan het vechten voor een plekje in de selectie", besluit De Jongh. Het is opvallend dat naast Declercq de drie andere kandidaten toch klimmers zijn. De grote vraag lijkt dus vooral welk profiel Lidl-Trek nog nodig heeft. Vooral die knoop zullen de ploegleiders nog moeten doorhakken.

Hebben ze nood aan een werkmier die kan helpen om te controleren of aan nog een echt klimmerstype voor in de bergen? Tim Declercq hoopt uiteraard op het eerste.