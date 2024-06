🎥 Evenepoel speelt leiderstrui kwijt, Roglic pakt dubbel in Dauphiné

Primoz Roglic heeft de zesde etappe van de Dauphiné gewonnen. Hij pakt ook de gele leiderstrui over van Remco Evenepoel.

Het was opnieuw een incidentrijke etappe in de Dauphiné. In de kopgroep kwamen twee renners ten val en even later reden ze, net als enkele ploegleiders en volgwagens, verkeerd.

De vlucht van de dag bleef echter niet bestaan en op vier kilometer van het einde werd de laatste van hen gegrepen door het peloton met favorieten.

Op iets meer dan drie kilometer van het einde gingen Roglic en Ciccone ervandoor, om De Plus en Vlasov terug te halen. Evenepoel kon niet volgen.

De twee koplopers werden bijgehaald en uiteindelijk was het Roglic die de snelste was in een sprintje tegen Ciccone. Hij pakte 10 seconden bonificatie en Evenepoel verloor 43 seconden, waardoor hij zijn leiderstrui kwijt was.

In het nieuwe klassement wordt Evenepoel tweede, op 19 seconden van Roglic. Jorgenson is derde, op 58 seconden.