Evenepoel doet bekentenis nadat hij gele leiderstrui kwijtspeelt in Dauphiné

Remco Evenepoel speelde vandaag zijn leiderstrui kwijt in de Dauphiné. Het was Primoz Roglic die de dubbel pakte.

Primoz Roglic is de nieuwe leider in de Dauphiné. Hij pakte de ritzege op Le Collet d’Allevard en reed Remco Evenepoel uit het geel.

Voor onze landgenoot leek er lange tijd geen enkel probleem. Mikel Landa loodste hem goed naar boven, maar toen de favorieten vertrokken kon Evenepoel niet volgen.

“Dat is wat ik nog mis. Ik kan een hele tijd hard rijden - zoals ik in de tijdrit bewezen heb -, maar ik kan nog niet over de limiet gaan”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

“Daar ben ik nog naar op zoek en daarom ben ik ook hier”, bekende onze landgenoot ook. “Dat wist ik ook. Ik zeg het al een hele week, maar blijkbaar komt het niet binnen. Ik ben hier niet om te winnen, maar om beter te worden.”

Evenepoel reed op eigen tempo naar boven. “Ik zei meteen in het oortje dat ik niet goed genoeg was en dat ik mijn eigen tempo moest rijden. Mikel (Landa, red.) heeft me perfect begeleid tot de slotkilometer en dan heb ik er zelf nog eens alles uitgehaald.”

In het klassement van de Dauphiné is Evenepoel nu tweede, op 19 seconden achterstand van de nieuwe Sloveense leider. Dit weekend volgen er nog twee bergetappes.