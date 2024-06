Ploegleider van Evenepoel wijst bepaalde renners terecht na valpartij in Dauphiné

Heel wat renners moesten vandaag de strijd staken in de Dauphiné. Dat gebeurde na de valpartij van donderdag.

Een zware valpartij in het peloton zorgde donderdag uiteindelijk voor heel wat lichamelijke letsels en de neutralisatie van de etappe in de Dauphiné.

Vandaag zijn er heel wat renners niet meer aan de start gekomen. Bij Soudal-QuickStep vielen de blessures mee. Ploegleider Klaas Lodewyck laat weten dat niemand breuken opgelopen heeft en dat is al een succes op zich na zo’n valpartij.

De mecaniciens hebben echter wel overuren moeten kloppen, want er was heel wat werk aan de winkel door de valpartij.

“Het is ook niet enkel bekijken wat er kapot is gegaan, maar ook het controleren van het ‘gerief’ dat nog intact is. Ze hebben hun werk. We verwachten een hevige koers, maar 70% van het peloton lag tegen de grond. Het is moeilijk te voorspellen hoe de anderen zullen zijn.”

Nieuwe kans op valpartijen

Lodewyck wees ook bepaalde renners in het peloton met de vinger en hoopt dat een dergelijke valpartij zich vandaag niet meer voordoet, want de omstandigheden zien er min of meer gelijk uit met een afdaling in de regen.

“Ik hoop gewoon dat de renners die gisteren opnieuw onnodige risico’s genomen hebben, eens goed nadenken richting de Tour. Je neemt niet enkel je collega’s te grazen, maar ook de renners van andere ploegen, waardoor je maanden in de lappenmand kan liggen en dat wil niemand.”