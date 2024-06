Tadej Pogacar ziet met lede ogen aan hoe ploegmaten voor Tour de France stevige blessures oplopen

De valpartij in de Dauphiné heeft ook voor UAE Team Emirates geen goed nieuws. Onder de slachtoffers ook enkele mannen die Tadej Pogacar moeten bijstaan in de Tour de France.

De spekgladde afdaling in de Dauphiné zorgde donderdag voor een massale valpartij. Heel wat renners kwamen niet ongeschonden uit de etappe.

Juan Ayuso gaf vandaag op in de Dauphiné. De teamdokter kwam via de officiële kanalen van de ploeg met een medische update.

“Juan is hard gevallen op zijn heup, elleboog en enkel, maar heeft niks gebroken. Wel zal hij de komende drie of vier dagen stijf zijn”, klinkt het bij dokter Adrian Rutonno weten.

Ayuso is één van de belangrijke pionnen voor Tadej Pogacar in de Tour de France. De Spanjaard tekende vrijdag nog present, reed twee kilometer mee, maar stopte dan toch in overleg met de dokters.

Ook Tim Wellens was bij de renners van UAE Team Emirates die verwondingen opliepen door de valpartij. “Wellens is op zijn rechterhand gevallen en zijn pols is niet helemaal comfortabel, maar hij kan zijn fiets nog goed vasthouden. Ook heeft hij last van zijn rug en knie, maar ook hij kan koersen.”

Maar zij zijn lang niet de enige slachtoffers. “Pavel Sivakov en Igor Arietta hebben last aan de heup en knie, Politt is geraakt aan zijn heup, knie en meerdere ribben. Er is bij hem geen sprake van een duidelijke ribfractuur of longblessure. Michael Vink is hard gevallen op zijn elleboog. Marc Soler is als enige niet gevallen.”