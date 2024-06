Tour met Wout van Aert en Jonas Vingegaard? Tiesj Benoot komt met nieuws

Visma Lease a Bike verloor donderdag in de Dauphiné twee sterkhouders. Dat is geen goed nieuws richting de Tour de France.

Dylan van Baarle en Steven Kruijswijk waren donderdag de grootste slachtoffers van de valpartij in de Dauphiné. De twee missen al zeker de Tour de France.

Hun uitvallen is nog meer ellende voor Visma Lease a Bike dat dit jaar al heel wat pech kende met ziekte, valpartijen en blessures.

“Het is soms raar, maar je moet nu eenmaal doorgaan”, zegt Tiesj Benoot aan Het Laatste Nieuws. “Ik ben in het voorjaar ook twee keer gevallen en brak ook telkens iets. Iedereen zou het graag anders zien. Ik hou geweldig van deze sport en haat valpartijen, maar ze horen er spijtig genoeg bij.”

Dit jaren waren er al enkele grote valpartijen, maar volgens Benoot is dat gewoon pech en een samenloop van omstandigheden.

De afwisseling tussen droge en natte wegen was donderdag de boosdoener. “En dan kom je in de finale en sprint je de heuvel op om zo veilig mogelijk de afdaling te nemen. Als de echte toppers erbij liggen, komt het ook allemaal wat meer in the picture.”

Hoe moet het nu voor Visma Lease a Bike richting de Tour? “Zonder Dylan en Stevie: we zullen ze echt wel missen. We zien wel hoe de ploeg dit oplost. Er zullen wel genoeg renners klaar zijn. Ik behoud de hoop dat zowel Vingegaard als Van Aert top zullen zijn in de Tour. Dan is er wel nog veel mogelijk.”