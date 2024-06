Na uitvallen Kruijswijk en Van Baarle: zien we Uijtdebroeks in de Tour de France?

Visma Lease a Bike verloor in de zware valpartij van donderdag in de Dauphiné met Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle twee belangrijke pionnen voor de Tour de France.

Visma Lease a Bike likt zijn wonden na de massale valpartij in de Dauphiné. Van Baarle (sleutelbeenbreuk) en Kruijswijk (breukje in de heup) waren de belangrijkste slachtoffers.

De twee ploegmaten van Wout van Aert mogen door deze blessures ook een kruis maken over deelname aan de Tour de France. Een nieuwe tegenslag voor Visma Lease a Bike.

“Dat Steven Kruijswijk en Dylan van Baarle de Tour niet kunnen rijden is uiteraard een grote aderlating”, vertelt Grischa Niermann, ploegleider bij Visma-Lease a Bike, voor de start van de rit van vandaag in de Dauphiné aan Het Laatste Nieuws.

“Hun aanwezigheid was gepland. Maar het is niet de eerste keer dat we mensen moeten vervangen. We hebben een hele sterke ploeg, dus we gaan dit wel oplossen. We zullen nog steeds een sterk team hebben. Het is vooral zuur voor Steven en Dylan zelf.”

Hoogtestage

Voorlopig is er ook nog geen zekerheid over Van Aert en Vingegaard. “We zitten ook nog in dubio over Jonas (Vingegaard, red.) en Wout (Van Aert, red.). Er liggen allerlei scenario's op tafel, telkens met Kruijswijk en Van Baarle als helpers. Maar dat moeten nu ook gaan herbekijken.”

De renners zullen zelf betrokken worden in het denkproces. Dat zal gebeuren in Tignes, waar Van Aert en Vingegaard op dit moment op hoogtestage zijn.

Cian Uijtdebroeks lijkt op papier een mogelijkheid om richting de Tour te trekken. “Op dit moment niet. Hij is nog heel jong. Hij is helaas uit de Giro gestapt, maar voelt zich nu goed. Hij start straks in de Ronde van Zwitserland. In principe is hij geen optie voor de Tour. Maar goed, we hebben 26 renners beschikbaar. Als het zo doorgaat zal hij wel móeten rijden...”