Thibau Nys reageert na zware valpartij richting Ronde van Zwitserland

Het loopt zelfs voor Thibau Nys dus niet allemaal op wieltjes. De laatste tijd haalt hij vooral het nieuws met denderende prestaties. Een eindzege in de Ronde van Hongarije, een ritzege in de Ronde van Noorwegen: het palmares dikt stilaan aan.

In de GP Kanton Aargau een heel ander verhaal. Nys kwam ten val en bereikte de aankomst pas als 35ste. De balans viel achteraf mee. Het had zeker veel erger kunnen aflopen, dat beseften ze ook bij de ploeg Lidl-Trek achteraf.

Both @thibau_nys4 and @AndreaBagioli suffered several abrasions 🤕 after today’s crash at #GPGippingen but looks like no other serious consequences 🙏 — Lidl-Trek (@LidlTrek) June 7, 2024

Een dag later doet Thibau Nys zijn relaas bij de teampresentatie van de Ronde van Zwitserland. “Ik kan niemand met de vinger wijzen. Het was vooral mijn eigen fout. Ik ga te laat aan in de sprint en word langs rechts aan mijn stuur aangetikt."

"Ik ben wel geschrokken, dat wel. Nu: het is niet de eerste keer dat ik val. Ik heb al erger meegemaakt. Ik had eigenlijk vooral graag opnieuw gewonnen. Ik voelde dat het er inzat. Kan ik mijn sprint gewoon rijden, zou ik er heel dichtbij geweest zijn.”

Thibau Nys mikt vooral op de etappe van dinsdag

En dan nu alles op de Ronde van Zwitserland? "Ik heb schaafwonden, vannacht was ook niet mijn beste nacht en verder kijk ik vooral naar mijn gezwollen kuit Daar zit wat vocht onder. Ik denk dat ik nog nooit zo’n dikke kuit gehad heb als nu. Hopen maar dat ik er de komende dagen geen last meer van zal hebben.”

Thibau Nys wil in de Ronde van Zwitserland niet meteen mikken op de proloog. De etappes van maandag en dinsdag komen mogelijk wél in zijn vizier. "Ik kijk vooral naar dinsdag, de tweede rit in lijn. Dat moet een dag zijn waarop ik kan scoren."