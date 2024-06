Cian Uijtdebroeks heeft nog wat opvallends te zeggen over zijn opgave in GIro

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Cian Uijtdebroeks zou een mogelijke optie kunnen zijn voor Visma - Lease a Bike met oog op de Tour de France, maar de clubleiding lijkt het niet meteen als een optie zien na zijn opgave onlangs in de Giro d'Italia.

Hij zal wel de Ronde van Zwitserland rijden, maar de Tour de France halen wordt dan weer heel wat moeilijker. "Er zal wel een oplossing komen. Voor mij is de Tour geen optie. Eén: hij stond nooit op mijn planning en ik heb hem dus ook niet voorbereid."

"En twee: ik ben nog heel jong. Tenzij alle andere renners van heel de ploeg straks in één keer nog zouden sneuvelen", gaf Uijtdebroeks al aan in Het Nieuwsblad. En daarin ging hij ook nog verder op hoe hij zich voelde in de Giro onder meer.

© photonews

“Onmiddellijk na de tiende rit had ik echt nog de hoop dat ik de volgende dag gewoon weer kon starten. Maar al op de rollen voelde ik dat het helemaal niet goed zat: ik kreeg amper lucht. Niet veel later bleek dat ik 39 graden koorts had."

Enorme teleurstelling

"Een longontsteking. De dokter luisterde nog maar naar mijn longen en zei meteen dat er geen sprake van was dat ik verder zou koersen. Een enorme teleurstelling, want ik had nog nooit zo'n niveau gehaald", aldus Uijtdebroeks.

"Vooral omdat het eerste deel van de Giro mij niet te best lag. Tot dan fietste ik nog altijd met in mijn achterhoofd het idee: 'Straks gaan we het hooggebergte in, het beste moet nog komen voor mij.' Dan wil je er dus echt niet uitstappen.”