Dit heeft Roglic te zeggen na eindzege in Dauphiné

Primoz Roglic heeft het volbracht. Hij overleefde de slotrit in de Dauphiné maar nipt, maar dat was voldoende voor een nieuwe eindzege in de World Tour. En dus was de Sloveen een gelukkig man.

"Ik had het niet zo spannend verwacht. Het is echt gek en ik ben heel blij, want het was drie dagen afzien. De Dauphiné winnen is absolute waanzin. Ik ben hier heel blij mee en dit geeft vertrouwen", aldus Primoz Roglic in een eerste reactie na de race.

Uiteindelijk hield de Sloveen dus maar amper acht seconden over op zijn eerste achtervolger Jorgenson. "Het werd heel spannend, maar het draaide uit in mijn voordeel en dat is dus perfect. Dit doet enorm veel deugd en hier kunnen we op verder bouwen."

Roglic hield zijn eindzege in de Dauphiné dus vast, maar het bleek dus nipt. En dat geeft vertrouwen, al wil de Sloveen nog niet te hard van stapel gaan lopen. Want onderweg naar Nice zal het een heel andere zaak worden, beseft hij.

Roglic klaar voor de Tour de France

"De Tour de France is iets helemaal anders als de Dauphiné. Ik wil hier nu vooral van genieten en de rest komt pas later, want het is een compleet andere koers. Maar dit is wel een opsteker, de Dauphiné is een mooie koers om te winnen."

De Tour de France begint binnen drie weken in Italië. Dan zullen we definitief weten hoe goed Primoz Roglic er aan de start zal komen tegen de andere toppers.