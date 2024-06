Salby wint laatste etappe in ZLM Tour, talentrijke Belg geeft eindzege niet meer af

Woensdagavond ging de ZLM Tour van start, op zondag was er de laatste etappe. En dus hebben we opnieuw een Belgisch succes te vieren. Rune Herregodts heeft namelijk de eindzege gepakt in de Nederlandse rittenkoers.

De ZLM Tour is woensdagavond van start gegaan en dat gebeurde met een individuele tijdrit in en rond Westkapelle. Daar had de jonge Rune Herregodts de basis gelegd voor zijn eindzege in de ZLM Tour in Nederland.

Het is - na zijn zege in de tijdrit van woensdag - meteen de tweede overwinning van het seizoen voor Herregodts is dus meteen een dubbele: echt wel een straf nummer van hem daar in Zeeland, zoveel is duidelijk.

De slotrit was een prooi voor Alexander Salby. De Deen was alle andere sprinters te snel af in de laatste etappe van de ZLM Tour. Eerder had ook Casper van Uden al twee ritzeges weten te boeken in de ZLM Tour.

Eindzege vanuit de tijdrit

Vrijdag had Peter Schulting het peloton weten te verschalken vanuit een vlucht, maar de eindzege van Rune Herregodts kwam in geen enkele etappe eigenlijk echt in het gedrang. Of het moest in de slotrit zijn na een valpartij.

De ploegmaats wisten hem snel opnieuw in het peloton te krijgen en dus kwam de eindzege dan toch niet in het gedrang. Herregodts kan zich nu verder gaan focussen op zijn volgende doelen in de loop van de zomer.