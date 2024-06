Pech voor De Lie, maar voorts Belgen boven: leider Lampaert op kop in twee klassementen, ook 'crosser' in speciale trui

Nu hij voor het eerst sinds lang weer leider is in een rittenkoers, zal Yves Lampaert die positie niet zomaar afstaan. Er is nog ander goed Belgisch nieuws, ondanks de pech van Arnaud De Lie.

Door een schakelprobleem liep de snelle man van Lotto Dstny een ritzege mis in de Ronde van Zwitserland. Jammer voor hem, maar twee andere Belgen hebben dus wel hun doelstelling verwezenlijkt. Voor Yves Lampaert was dat in de eerste plaats het behouden van de gele trui als leider in het algemene klassement.

Lampaert was vooraf niet zeker of dat zou lukken, want er wachtte een rit in lijn met een lastige finale waarin een aantal renners al dan niet gelost zouden worden. Uiteindelijk kwam het tot een groessprint van ruim tachtig man en daar zat ook Lampaert bij. Zo was de man van Soudal Quick-Step ervan verzekerd op kop te blijven.

Er is vooraan wel een andere naam weggevallen in de persoon van de Zwitser Bissegger. Ethan Hayter is nu de eerste uitdager van Yves Lampaert: het verschil tussen hen beiden is vier punten. Lampaert staat overigens ook nog met 12 punten an de leiding van het puntenklassement, al is Coquard wel langszij gekomen.

Ook voor Gerben Kuypers kan er een klein feestje af, want Intermarché-Wanty stuurde hem mee in de vlucht van de dag. De man die we vooral kennen uit het veldrijden gaat met 10 punten aan de leiding in het bergklassement. Dat zijn er 2 meer dan de Zwitser Jenni. Minsten één dag in het rood is de beloning voor Kuypers.