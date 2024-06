Arnaud De Lie komt met een bijzondere missie aan de start in Zwitserland

Arnaud De Lie liet maandag een unieke kans liggen om een ritzege te pakken in de Ronde van Zwitserland. Toch ligt zijn missie elders.

Arnaud De Lie werd door de renners van Lotto Dstny op ideale wijze naar de finish gebracht in de eerste echte etappe van de Ronde van Zwitserland.

Een ploegmaat zette hem op het juiste moment af voor de sprint, maar De Lie verprutste het zelf door verkeerd te schakelen, waardoor zijn ketting eraf ging.

De Lie ging nog vol achter Coquard en Matthews aan, maar uiteindelijk moest onze landgenoot vrede nemen met de derde plaats in de dagrangschikking.

De frustratie was er duidelijk na afloop van de rit. De Lie besefte heel goed dat hij zonder die pech perfect meedeed voor de dagzege in Zwitserland.

Ritten winnen is leuk, maar en passant gaf de vinnige Waal mee dat hij deze Ronde van Zwitserland met een heel specifiek doel rijdt.

De rit van vandaag is normaal gezien te zwaar voor De Lie, ambities voor de etappezege zijn er dan ook niet. “Ik ga vooral trainen met de Tour en het BK in het achterhoofd”, is De Lie heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad.