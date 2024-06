Maxim Van Gils verrast: "Heb eigenlijk maar één doel meer voor 2024"

Maxim Van Gils voelt zich goed bij Lotto Dstny. Hij tekende in maart voor twee jaar bij.

Maxim Van Gils rijdt tot eind 2026 voor Lotto Dstny. Onze landgenoot zit goed bij zijn huidige ploeg en wil dat nog even blijven doen.

Toch is het jammer dat een renner met zijn talenten nog tot eind 2025 voor een ploeg moet rijden die geen deel uitmaakt van de World Tour. Spijt heeft hij daarvan alvast niet.

“Neen, misschien is het zelfs beter zo. Nu zijn we niet verplicht elke grote wedstrijd te rijden (Lotto Dstny reed bijvoorbeeld de Giro niet, red.)”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Als World Tour-ploeg zouden we vandaag kopje-onder dreigen te gaan. In de breedte zijn we niet sterk genoeg. Nog niet. Tegen 2026 zal dat anders zijn.”

Van Gils zet samen met zijn trainer zijn doelen uit. Voor de rest van 2024 heeft hij eigenlijk maar één echte ambitie meer.

“Ritwinst in de Tour. Ik heb het rittenschema al bekeken. Het eerste weekend is redelijk punchy . Daar zijn misschien mogelijkheden. Rit vier, richting de Galibier, zou mij ook moeten liggen”, vertelt Van Gils.

Al moet hij daarvoor wel de nodige stappen zetten richting de start van de Tour de France in het Italiaanse Firenze. “Alleen, leert mijn ervaring, is het niveau in de Tour vaak nog een paar procent hoger dan in het voorjaar.”