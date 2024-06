Yves Lampaert geeft het toe: twee keer speciale hulp moeten krijgen

Yves Lampaert rijdt nog een extra dag in het geel in de Ronde van Zwitserland. Nochtans zag het er even niet goed uit voor onze landgenoot.

Yves Lampaert deed zijn uiterste best om het geel dat hij in de proloog veroverde nog een dag langer in de ploeg te houden. Al was dat in het slot van de rit van maandag niet gemakkelijk.

“Het was zeker niet evident. Op de slotklim ging het super hard. Ik werd even gelost, maar in de afdaling ben ik - samen me Arnaud De Lie - kunnen terugkeren. Dat was mijn redding”, vertelt Lampaert aan Het Nieuwsblad.

Maar ook onderweg kreeg onze landgenoot de nodige hulp. Soudal-QuickStep probeerde de koers te controleren, maar had toch wat hulp nodig.

“Het was een sterke kopgroep, we hebben er echt op moeten jagen. Alpecin-Deceuninck kwam gelukkig ook helpen, zonder hen was het moeilijk geweest.”

Ook vandaag heeft Lampaert de wil om de gele trui met hand en tand te verdedigen. Hij wil zeker nog één dagje langer in het geel rondrijden.

“Het is leuk dat ook andere renners blij voor me zijn. De rit van morgen is nog iets zwaarder klimmen, dus het wordt niet evident. Maar ik ga er alles aan doen om nog even langer dat geel te dragen”, besluit onze landgenoot.