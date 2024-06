"Dat maakt het extra straf": Sven Nys met veel lof voor zoon Thibau, maar ook een kritische bemerking

Thibau Nys is bezig aan een geweldig 2024. Ook in de Ronde van Zwitserland zette hij eens de puntjes op de i met een knappe ritzege. En dus maakt hij indruk, al is vader Sven Nys op een of andere manier zelfs nog vrij kritisch.

Een rit in de Ronde van Romandië, twee ritzeges én eindwinst in de Ronde van Hongarije, een ritzege in de Ronde van Noorwegen en nu ook dagsucces in de Ronde van Zwitserland. Het 2024 van Thibau Nys is indrukwekkend.

Uiteraard is vader Nys onder de indruk van wat Thibau Nys laat zien. Vorig seizoen scoorde hij al twee keer, dit seizoen zit hij dus al aan zes zeges. En dat nu in Zwitserland ook op het hoogste niveau: de World Tour. Papa Sven had nooit verwacht dat het zo snel zou gaan.

"Vorig jaar had Thibau wel al een paar keer een voorsmaakje gegeven. Maar nu is het op WorldTour-niveau en in de aanloop naar de Tour. Iedereen staat dus op scherp en rijdt op niveau. Dat maakt het extra straf."

Er had nog meer ingezeten volgens Sven Nys

"Thibau had die ambitie ook zelf uitgesproken voor zijn wegseizoen: in elke rittenkoers een rit winnen. Maar wij wilden dat wat nuanceren om de druk niet op te voeren", aldus Nys in gesprek met Sporza.

Toch zat er volgens de vader van Thibau Nys zelfs nog meer in. Hij verwijst daarmee naar de val in de Grote Prijs Kanton Aargau en ook naar de sprint die hij reed in Eschborn-Frankfurt waar hij goede benen had maar 'amper' dertiende werd.