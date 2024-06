'Patrick Lefevere komt weer met gloednieuw initiatief op de proppen in het wielrennen'

Je moet mee zijn met de tijd om in het hedendaagse wielrennen te scoren. Dat heeft Patrick Lefevere ook begrepen. Zijn stijl mag al die jaren dan wel onveranderd zijn gebleven, zijn plannen innoveren wel.

Wielrennen draait heus niet langer om het samenstellen van een mannen ploeg voor op de weg. Inmiddels is het wel duidelijk dat ook uit het veldrijden, gravelrijden en baanwielrennen positieve elementen te halen vallen. Daarnaast dient er ook aan het vrouwenwielrennen gedacht te worden en aan de doorstroming vanuit de jeugd.

Het Laatste Nieuws meldt dat Patrick Lefevere daar nu verder werk van maakt. In de huidige structuur van Soudal Quick-Step is al een volwaardige mannenploeg, een Development Team en een vrouwenploeg voorzien. Samen met COO Jürgen Foré timmert Lefevere ook aan een juniorenploeg die in competitie kan treden.

Wedstrijden in 2025 voor juniorenteam Lefevere

Het is de bedoeling dat die juniorenploeg vanaf volgend seizoen wedstrijden kan rijden. Aan de uitbouw van dit team wordt momenteel dus gewerkt. Er moet niet vanaf nul begonnen worden. In 2023 is immers al een samenwerking van start gegaan tussen Soudal Quick-Step enerzijds en ACROG-Tormans-Balen BC anderzijds.

ACROG-Tormans is een ploeg die zich voornamelijk toelegt op het jeugdwielrennen tot 18 jaar. Bij die oudste leeftijd kom je dan zo ook in de juniorencategorie terecht. Het is dus uitkijken naar welke jonge talenten zich bij de junioren kunnen ontwikkelen en later de stap naar de WorldTour-ploeg van Soudal Quick-Step kunnen zetten.