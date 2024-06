🎥 Remco Evenepoel bijzonder openhartig over zijn vrouw Oumi: "Dat heb ik wel beseft"

Renners koersen als maar minder, maar trainen wel veel meer. Remco Evenepoel hecht dan ook veel waarde aan wanneer hij eens thuis is.

Door zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland zit Remco Evenepoel in 2024 aan 26 koersdagen. Vorig jaar zat Evenepoel 67 dagen op de fiets in competitie, Van der Poel had slechts 46 koersdagen.

Toch zijn renners daarnaast nog bijzonder veel van huis om te trainen. Evenepoel was maar liefst 291 van de 365 dagen of 80% van het jaar van huis. Thuiskomen is dan ook belangrijk voor de Belgische kampioen.

Evenepoel over thuiskomen en vrouw Oumi

"Renners hebben een vrij individueel leven. Als je dan kan thuiskomen bij iemand, dat is wel belangrijk voor ons. Binnen kunnen komen en al je problemen en negatieve dingen kunnen achterlaten. Een heel nieuw leven die je eigenlijk binnenstapt."

Evenepoel weet ook dat zijn leven als renner niet eenvoudig is voor zijn vrouw Oumi. "Dat besefte ik deze winter. Voor mij valt dat nog mee omdat ik altijd bezig ben, maar voor Oumi moet het wel veel moeilijker zijn dan voor mij."

Hoewel hij veel in Spanje traint, voelt Evenepoel toch in België het meeste thuis. "De meeste van de tijd breng ik door in Spanje, maar puur qua gevoel is België nog altijd mijn thuis. Meer rust en ook tijd voor vrienden en familie. Dat is voor mij meer het gevoel van thuis hebben dan."