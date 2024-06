Pogacar is klaar: UAE Team Emirates zet Evenepoel en co stevig op scherp voor de Tour

In tegenstelling tot vorig jaar beleefde Tadej Pogacar dit jaar wel een vlekkeloze voorbereiding op de Tour. Bij UAE Team Emirates gaan ze dan ook vol voor de dubbel.

Door blessures of twijfelachtige vorm van Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel is Tadej Pogacar de grote favoriet om dit jaar de Tour te winnen. Zijn laatste zege in de Tour dateert alweer van 2021.

Pogacar won dit jaar al de Giro, als hij daar ook nog eens de Tour bijdoet, dan is hij de eerste sinds Marco Pantani in 1998 die de dubbel realiseert. Pogacar en UAE Team Emirates zijn klaar om geschiedenis te schrijven.

Pogacar wil na Giro ook Tour winnen

"Zowel het hoofd als de benen zijn niet vermoeid na de Giro", zegt sportief manager Matxin Joxean Fernandez bij bici.PRO. Na de Giro trok Pogacar naar Isola 2000 om te trainen, in die buurt eindigt dit jaar de Tour.

UAE trekt naar de Tour met zijn beste team. Pogacar krijgt Ayuso, Adam Yates, Almeida, Wellens, Pollit, Sivakov en Soler mee als helpers. "Hoewel ons team uit rocksterren bestaat, geloven ze allemaal in Tadej als leider", stelt Matxin.

Pogacar blijft tot maandag in Isola 2000, woensdag reist hij af naar startplaats Firenze. "Hij is gemotiveerd, hij is kalm en hij is gelukkig. Ik kan niks negatief zeggen, want er is niks negatief", besluit Matxin nog.