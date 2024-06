Roglic komt met opvallende uitleg over eindwinst in Tour de France

Primoz Roglic start volgende week met grote ambities aan de Tour de France. Het is wel de vraag of hij de eindzege kan pakken.

Primoz Roglic ruilde eind vorig jaar Jumbo Visma in voor BORA-hansgrohe. De bedoeling was duidelijk: de Sloveen wil de Tour de France winnen.

Als hij bij Jumbo Visma was gebleven, dan zou hij nooit meer de grote kopman voor de Tour de France zijn, dus moest hij wel andere oorden opzoeken.

Roglic wil op het einde van zijn carrière geen spijt hebben dat hij dingen niet heeft kunnen proberen, zoals de Tour de France winnen.

“Ik zal normaal gesproken niet nog tien jaar koersen”, vertelt de Sloveen in de Tourspecial van Procycling. “Ik heb nog een paar goede jaren voor de boeg waarin ik op het hoogste niveau competitief kan zijn.”

Geen obsessie

“De Ronde van Frankrijk is voor mij geen obsessie, het is de kers op de taart. De overwinningen die ik al heb behaald kun je niet wegnemen. Maar de Tourzege ontbreekt nog en dus is het logisch om daar vol voor te gaan.”

Of het dit jaar een unieke kans is om de Tour te winnen is maar zeer de vraag. Het parcours is loodzwaar en zijn landgenoot Tadej Pogacar lijkt in bloedvorm te zitten. En het is ook nog uitkijken met welke vorm zijn ex-ploegmaat Jonas Vingegaard aan de start komt.