📷 Nieuw Tour-shirt van ploeg van Wout van Aert krijgt al meteen kritiek

Naar goede gewoonte pakt Visma-Lease a Bike tijdens de Tour de France uit met een nieuw shirt. Al zullen de renners van de Nederlandse ploeg wellicht moeilijk te herkennen zijn in het peloton.

Omdat de gele uitrusting van Visma-Lease a Bike heel hard lijkt op de gele trui van de leider in de Tour moet de Nederlandse ploeg telkens met een ander ontwerp komen. Dat doet de ploeg nu al enkele jaren.

Ook dit jaar is dat opnieuw het geval, met 'Renaissance-truitjes'. De Tour de France voert ons dit jaar van Firenze naar Nice. Deze reis, die de spirit van de Renaissance weerspiegelt, symboliseert onze missie om grenzen te verleggen en elke dag beter te worden."

Visma-Lease a Bike haalde zijn inspiratie bij Firenze, de Italiaanse stad waar de Tour dit jaar van start gaat. Voor het ontwerp van het shirt liet de ploeg zich dan ook inspireren door de gebouwen en kenmerken van Firenze.

Van Aert en co in het blauw

Het shirt van Visma-Lease a Bike kleurt blauw, met een witte helm. Wout van Aert krijgt als enige een uitzondering draagt zijn kenmerkende helm van Red Bull. Maar het shirt van Visma-Lease a Bike levert wel meteen kritiek op.

Want al heel veel ploegen in het peloton hebben al blauw als het hoofdkleur van hun shirt. Denk maar aan Soudal Quick-Step, Israel-Premier Tech, Alpecin-Deceuninck, Groupama-FDJ en Movistar. Van Aert en co zullen dus iets moeilijker te spotten zijn in de Tour.