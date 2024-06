Wielerbond niet blij met afwezigheid van Van Aert, Evenepoel en co: "Maatregelen nemen"

Wout van Aert en Remco Evenepoel staan in Binche niet aan de start van het BK tijdrijden. De twee toppers in het tijdrijden zijn nog op stage in het buitenland.

Om zich optimaal voor te bereiden op de Tour en de Spelen blijven Wout van Aert en Remco Evenepoel nog tot vrijdag op hun stage in het buitenland. Zij zakken dus niet af naar Binche voor het BK tijdrijden. Yves Lampaert zou wel aan de start staan, maar viel afgelopen zaterdag in de Ronde van Zwitserland en wil nog wat extra dagen herstellen. Victor Campenaerts werd net vader en kiest voor een paar extra dagen bij vrouw en kind. Ploegen respecteren afspraken niet Het BK tijdrijden is zo wel helemaal onthoofd, terwijl het de ploegen waren die vragende partij waren om het BK tijdrijden van augustus naar de week van het BK te verplaatsen. Sinds 2015 is dat het geval. De wielerbond maakte een afspraak met de ploegen dat zij telkens minstens vijf renners aan de start zouden brengen. Van Soudal Quick-Step staat er nu zelfs helemaal niemand aan de start en de bond is dan ook duidelijk. "In de eerste plaats willen we in dialoog gaan met de teams. Als dat niet lukt, moeten we misschien echt maatregelen nemen en quota opleggen", zegt Directeur Sport Massimo Van Lancker bij Het Nieuwsblad.