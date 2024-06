Michel Wuyts onthult wat hét zwakke punt zal zijn van Remco Evenepel tijdens de Tour

Over iets meer dan een week start in Firenze de 111de Tour de France. Remco Evenepoel zal er voor het eerst bij zijn.

Op zijn 24ste is Remco Evenepoel klaar voor zijn eerste Tour de France. Na twee mislukte deelnames aan de Giro en twee keer de Vuelta waagt hij voor het eerst zijn kans in de grootste wedstrijd op de wielerkalender.

In Firenze zal Evenepoel meteen bij de les moeten zijn. "De Tour begint namelijk met drie meedogenloze ritten", stelt Michel Wuyts bij HLN. Hij verwacht dat UAE, BORA-hansgrohe en Visma-Lease a Bike de wedstrijd hard zullen maken.

Evenepoel komt bergop tekort tegen Pogacar en Vingegaard

In de Dauphiné was Evenepoel nog niet op zijn best bergop. Hij eindigde zevende in het eindklassement, op meer dan twee minuten van Primoz Roglic. Wuyts vreest vooral dat Evenepoel bergop tekort zal komen in de Tour.

Volgens Wuyts heeft Evenepoel de superioriteit van de Vuelta van 2022 nodig om hoog te mikken. En die hebben we sindsdien nog nauwelijks gezien in het hooggebergte. Al had Evenepoel wel altijd ergens tegenslag.

"Als klimmer strandde Evenepoel na die gewonnen Vuelta consequent in de hoge subtop", concludeert Wuyts. "Tegen Pogacar en de beste Vingegaard zal hij in de Tour ‘schadebeperker’ blijven, zelfs in zijn beste klimvorm." De top vijf is volgens Wuyts dan ook de goede ambitie.