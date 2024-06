Het budget van een kleine ploeg: Patrick Lefevere verklapt monsterloon van Tadej Pogacar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar wil na de Giro ook de Tour winnen dit jaar. En dat zou de Sloveen volgens Patrick Lefevere geen windeieren leggen.

Tadej Pogacar heeft dit jaar een missie: de dubbel Giro-Tour. De Sloveen wil de eerste renner worden sinds Marco Pantani in 1998 die de dubbel realiseert. Toevallig of niet het geboortejaar van Pogacar.

De Sloveen stelde zijn programma er op af. Voor de Giro stond zijn teller nog maar op 10 koersdagen, maar daarin won hij wel de Strade Bianche, vier ritten en het eindklassement in Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik.

Monsterloon Pogacar bij dubbel Giro-Tour

Pogacar won de Giro met de vingers in de neus. De Sloveen sloot de Giro af met zes ritzeges en een voorsprong van net geen tien minuten op eerste achtervolger Daniel Felipe Martinez. Als Pogacar straks de Tour wint, slaat hij volgens Patrick Lefevere ook financieel een stevige slag.

"Ik weet niet waar ik het gehoord heb, maar blijkbaar zou Pogacar bij een perfect programma, winst in de Giro en de Tour, uitkomen op een jaarsalaris van twaalf miljoen euro. Twaalf miljoen!", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Twaalf miljoen euro is zo ongeveer het budget van een Pro-continentale ploeg zoals Uno-X. En UAE heeft nog heel wat toppers in zijn rangen. "Als de twaalf miljoen voor Pogacar klopt, dan ben ik wel bezorgd over wat UAE kan betalen", stelt Lefevere nog.