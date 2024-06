Van Hooydonck onthult stevig nadeel voor Van Aert en Nys op BK wielrennen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zondag strijden de renners om de Belgische tricolore op het BK op de weg. Nathan Van Hooydonck ziet een nadeel voor onder meer Wout van Aert en Thibau Nys.

Alle Belgische renners zijn mits een geldige reden verplicht om aan de start te komen van het BK wielrennen op de weg. Daardoor zijn de verhoudingen tussen het aantal renners per ploeg anders dan in een normale koers.

Bij ploegen zoals Lotto Dstny, Alpecin-Deceuninck of Team Flanders-Baloise staan er bijna twintig renners aan de start. Anderen zoals Laurens De Plus (INEOS Grenadiers), Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) of Tim Wellens (UAE) hebben geen ploegmaats.

Van Aert en Nys in het nadeel op BK

De twee favorieten voor de Belgische driekleur komen voor Nathan Van Hooydonck uit de grote blokken, namelijk Arnaud De Lie (Lotto Dstny) en Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

"In principe staan Tim Merlier en Wout van Aert op dezelfde hoogte, maar die zijn tegen de enorme blokken Alpecin-Deceuninck en Lotto Dstny numeriek in het nadeel", zegt Van Hooydonck bij Het Nieuwsblad.

"Ook Nys heeft het nadeel dat hij weinig Belgische ploegmaats heeft." Van Aert heeft met Benoot, Van der Sande en Vermote drie ploegmaats, Nys kan rekenen op Stuyven, Theuns, Declercq en Vergaerde.