Wereldkampioen duathlon onthult hoe zieke Remco Evenepoel hem deed afzien: "Onmogelijk"

Remco Evenepoel moest ziek afzeggen voor het Belgisch kampioenschap van zondag, maar verkende vrijdagochtend wel nog een tijdrit voor de Tour.

Het was wereldkampioen duatlon Matthieu Bourgeois die Remco Evenepoel vrijdag spotte op het parcours van de zevende etappe van de Tour. Tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin staat dan een tijdrit van 25 kilometer op het programma.

Bourgeois deed nadien zijn verhaal bij Le Bien Public. "Ik had vier keer een intensieve sessie gepland met de beklimming van Chambolle-Musigny. In mijn laatste rondje haalde een renner mij in tijdens de afdaling."

Evenepoel lost wereldkampioen duathlon

"Ik slaagde erin om hem opnieuw in te halen omdat de weg een beetje nat was. Ik kan me voorstellen dat hij geen enkel risico wilde nemen. Ik heb zeven à acht kilometer achter hem gereden", ging Bourgeois verder.

Op de klim van Chambolle maakte Evenepoel het Bourgeois moeilijk. "Ik had alleen tijd om een ​​foto en een video te maken, want ik verloor daardoor meteen vijf tot tien meter. Daarna was het onmogelijk om terug te keren."

"Op het moment van de video denk ik dat ik tussen de 370 en 400 watt trapte. Omdat hij in verkenningsmodus zat, denk ik dat hij op 80 procent aan het rijden was", stelde Bourgeois.