Patrick Lefevere waarschuwt zijn renners voor de Tour: "Dan ga ik ambetant worden"

Soudal Quick-Step trekt voor het eerst sinds zeer lang zonder sprinter naar de Tour. Alles om Remco Evenepoel zo veel mogelijk te helpen bij zijn debuut.

Fabio Jakobsen, Sam Bennett, Mark Cavendish, Elia Viviani, Fernando Gaviria en Marcel Kittel. Allemaal hebben ze de ploeg van Patrick Lefevere de voorbije tien jaar successen bezorgt in de massasprint in de Tour.

Dit jaar trekt de ploeg dus zonder sprinter naar de Tour, want met Remco Evenepoel heeft Soudal Quick-Step ambities voor het klassement. Een bewuste keuze, zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

"Dat is in bij de klassementsploegen. Niemand neemt nog een sprinter mee. Ik heb het daar vanmorgen nog over gehad binnen de ploeg. Ik snap de logica om vol in te zetten op het klassement, maar dat is tegen mijn natuur."

Lefevere wil snel ritzege in de Tour

Soudal Quick-Step verliest zonder sprinter natuurlijk wel veel kansen op een ritzege, net in een Tour waarin maar liefst negen kansen voor de sprinters kunnen liggen. Evenepoel zal dus voor de ritzeges moeten zorgen.

"Als we straks in de eerste week van de Tour geen rit hebben gewonnen, word ik ambetant. En ik zal het rap zelf zeggen: nog ambetanter dan anders", geeft Lefevere toe. Vorig jaar verloste Kasper Asgreen de ploeg in rit 18.