Lotte Kopecky wil er niet van weten in Parijs: "Daarvoor gaan we niet naar de Spelen"

Net als bij de mannen wordt dinsdag de selectie voor de Olympische Spelen bekendgemaakt. Lotte Kopecky is de kopvrouw, maar daarnaast moeten nog drie vrouwen geselecteerd worden.

Terwijl Sven Vanthourenhout bij de mannen zeker drie ploegen van vier renners kan opstellen, is het bij de vrouwen zoeken naar geschikte rensters die Lotte Kopecky kunnen helpen op de Olympische Spelen in Parijs.

Bondscoach Ludwig Willems zal moeten zoeken om aan vier rensters te komen. Op het BK maakten enkele vrouwen wel een goede indruk. Sanne Cant lijkt bijna zeker van een plaats in de selectie, een bekroning voor haar carrière.

Moors te onervaren voor Kopecky?

Kopecky zelf noemde de 18-jarige Fleur Moors. "Ik moet zeggen dat Fleur Moors me positief verrast heeft. Ook in RideLondon Classique had ze al een positieve indruk nagelaten", stelt Kopecky bij HLN.

Moors is een toptalent en kan ervaring opdoen in Parijs. Al wuift Kopecky dat wel weg. "We gaan niet naar de Spelen om ervaring op te doen, wel om de koers naar ons hand te zetten. Dan is er wel ervaring nodig."

Kopecky zat ook samen met bondscoach Willems en gaf haar mening over wat ze aan bepaalde rensters zou hebben. "Ik heb natuurlijk niet de eindbeslissing te maken en ik zou dat ook niet willen", stelde Kopecky nog.