Maxim Van Gils grijpt naast de gele trui en reageert bijzonder teleurgesteld

Maxim Van Gils en Lotto Dstny droomden van de gele trui in de eerste etappe van de Tour. Van Gils was goed, maar moest vrede nemen met de vijfde plaats.

Wout van Aert en Mads Pedersen waren de grote favorieten voor de eerste etappe van de Tour de France. Maar ook Maxim Van Gils droomde van de eerste gele trui. Met recht en rede, want Van Gils rijdt een uitstekend seizoen.

In twaalf eendagskoersen eindigde Van Gils namelijk elf keer in de top tien. Voor Van Gils was het dan ook zaak om de eerste etappe van de Tour aan te pakken als een klassieker. En dat werkte wonderwel.

Teleurgestelde Maxim Van Gils

Van Gils overleefde en zat in het peloton. Maar dat peloton kwam tekort om ploegmaats Bardet en Van den Broek nog bij de lurven te grijpen. Maar Van Gils moest ook Van Aert en Pogacar laten voorgaan in de sprint.

"Het gevoel van een gemiste kans is groot", zei een teleurgestelde Van Gils bij Het Nieuwsblad. "Jammer want ik had echt een goede dag." Van Gils was wel verbaasd dat het peloton Bardet en Van den Broek niet te pakken kreeg.

Zondag krijgt Van Gils nog een kans om de gele trui te pakken. Dan moet het peloton onder meer twee keer over de Côte de San Luca (1,9 km aan 10.2%), de top van de laatste beklimming ligt op 13 kilometer van de streep.