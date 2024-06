Patrick Lefevere zag het met lede ogen aan: "Kan niet wegsteken dat het pijn deed"

Soudal Quick-Step zet steeds steviger in op de klimmersploeg rond Remco Evenepoel. De ploeg van Patrick Lefevere moest daardoor het voorjaar laten varen.

De zeges van Tim Merlier in Nokere Koerse en de Scheldeprijs waren de enige zeges voor Soudal Quick-Step in het voorjaar. Door de valpartij van Remco Evenepoel in het Baskenland kon hij de heuvelklassiekers niet rijden.

Een groot contrast met de voorbije jaren, waarbij Soudal Quick-Step succes boekte in koersen zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Het wielrennen is de voorbije jaren ook stevig veranderd, stelt Patrick Lefevere.

Magere oogst voor Soudal Quick-Step in voorjaar

Want toen deden onder meer Tadej Pogacar, Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog niet mee. En dus is de oogst bijzonder mager voor Soudal Quick-Step tijdens het voorjaar.

"Ik kan niet wegsteken dat het dit voorjaar pijn deed, maar in het leven moet je kiezen. Als je geen geld hebt voor kaviaar, moet je geen kaviaar eten. Is dat lastig? Ja, maar ik wist waaraan ik begon", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

"We gaan daar proberen een mouw aan te passen. Maar uiteindelijk gaat het over geld." Lefevere had interesse in Victor Campenaerts, maar hij rijdt volgend jaar voor Visma-Lease a Bike. Pascal Eenkhoorn en Dries Van Gestel zijn wel op weg naar Soudal Quick-Step.