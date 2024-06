🎥 📷 Ai, ai: Wout van Aert, Matteo Jorgenson en Laurens De Plus stevig tegen de grond in de Tour

Wout van Aert is tijdens de tweede etappe van de Tour opgeschrikt door een valpartij. Ook zijn ploegmaat Matteo Jorgenson en Laurens De Plus waren erbij betrokken.

Op zo'n 85 kilometer van de streep werd er plots gevallen in het peloton tijdens de tweede etappe van de Tour. De drie renners zaten achteraan het peloton, maar de exacte oorzaak van de valpartij is nog niet duidelijk.

Bij Wout van Aert viel de schade mee, hij hield er enkel een gescheurde broek aan over. Van Aert stak meteen zijn duim op naar de camera, om duidelijk te maken dat de schade meevalt. Hij ging wel even langs bij de dokter voor wat verband.

Matteo Jorgenson en Laurens De Plus waren zwaarder geraakt. Jorgenson had bloed aan de elleboog en aan zijn schouder. Ook hij ging langs bij de dokter. Laurens De Plus was het grootste slachtoffer van de val.

Vooral de elleboog van De Plus was geraakt, maar ook zijn shirt was stevig gescheurd op zijn rug. Hij kon gelukkig ook verder. Vorig jaar moest De Plus de Vuelta na een paar kilometer verlaten na een val in de ploegentijdrit.

De schade bij Van Aert en De Plus