Wereldkampioene veldrijden Fem van Empel reageert cynisch na aanrijding op training

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Nederlandse wereldkampioene veldrijden Fem van Empel is op training in Nederland aangereden. De schade valt wel mee voor Van Empel.

Volgende zondag staat Fem van Empel (21) normaal gezien aan de start in de Giro d'Italia Women (7 tot 14 juli). De Nederlandse wereldkampioene veldrijden was in Nederland nog wat aan het trainen toen het fout liep.

Dat kondigde Van Empel zelf aan op Strava. "Ik moest ff snel een pakje sigaretten halen", citeert Van Empel de bestuurder die haar heeft aangereden. "Tnx aan de man die mij frontaal raakte met zijn auto en mij lanceerde", reageerde Van Empel cynisch.

Geen breuken voor Van Empel

"Gelukkig geen breuken, wel veel pijn aan de heup", zei Van Empel nog. De Nederlandse kan dus mogelijk wel aan de start staan van de Giro komende zondag. Daarover komt deze week meer duidelijkheid.

Van Empel presteert dit jaar wat wisselvallig op de weg. De Nederlandse werd achtste in de Waalse Pijl en zevende in de Ronde van Catalonië. Op het voorbije Nederlands kampioenschap werd Van Empel 28ste.

Na de Giro staat ook de Tour de France Femmes (12 tot 18 juli) op het programma van Van Empel. De Tour voor vrouwen staat dit jaar iets later op het programma door de Olympische Spelen. Vorig jaar werd Van Empel 11de in de Giro en 6de in de Ronde van de Toekomst.