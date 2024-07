Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel slikken stevige domper na valpartij

In het slot van de derde etappe kwam de Deen Casper Pedersen ten val. Bij het invoegen na een rotonde raakte Pedersen een andere renner en ging hij zwaar tegen de grond. Het verdict was hard voor de Deen.

"Helaas heeft Casper Pedersen een sleutelbeenbreuk opgelopen die hem dwingt de Tour te verlaten", meldt Soudal Quick-Step op zijn sociale media. "Hij zal verder onderzoek ondergaan in het ziekenhuis van Herentals."

"Daar zal hij onderzocht worden en zal er een traject worden opgesteld voor zijn verdere medische behandeling en herstel. Snel herstel", besluit het bericht van Soudal Quick-Step.

Voor Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel natuurlijk een domper. Pedersen moest op het vlakke een belangrijke schakel worden voor Evenepoel, waar hij zijn kopman uit het gevaar moest houden.

Evenepoel blijft dus nog met zes ploegmaats over in de Tour, nl. Mikel Landa, Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke, Jan Hirt, Yves Lampaert en Gianni Moscon. Zij moeten hem dinsdag goed door de eerste bergrit loodsen.

