Twijfels bij wereldkampioen Mathieu van der Poel? "Had het anders gehoopt"

Wereldkampioen Mathieu van der Poel is nog niet veel in beeld geweest tijdens het openingsweekend van de Tour. Daar wil de wereldkampioen nu verandering in brengen.

Met een 88ste en 98ste plaats in de eerste twee ritten rijdt Mathieu van der Poel voorlopig een anonieme Tour. De wereldkampioen probeerde zondag wel mee te schuiven in de ontsnapping, maar dat lukte niet. Van der Poel heeft altijd wat tijd nodig na een rustperiode, maar hij had het toch anders verwacht. "Ik had gehoopt om al iets beter te zijn. De warmte speelt mij ook wel parten, maar er komen nog genoeg kansen", zei Van der Poel bij Wielerflits. Ook Alpecin-Deceuninck kon nog niet echt uitblinken. Axel Laurance zat zondag in de ontsnapping, maar kwam tekort in de finale. Hij werd uiteindelijk zevende op iets meer dan een minuut van winnaar Vauquelin. Van der Poel lead-out voor Philipsen In de derde etappe willen Alpecin-Deceuninck en Van der Poel zich wel laten zien. "Het ligt eraan hoe iedereen zich voelt, maar het plan is wel dat ik net als vorig jaar de laatste man ben voor Philipsen", verklapte Van der Poel. Alpecin-Deceuninck wil minstens één etappe winnen met Philipsen. "Het zou leuk zijn, maar de rest wil ook winnen. Het is nooit makkelijk, wat dat betreft was vorig jaar uitzonderlijk. Als we niet winnen, komen er nog kansen."