Na het missen van de gele trui: Lefevere het niet helemaal eens met tactiek Evenepoel?

Op dag vier van de Tour klimmen de renners al meteen boven de 2000 meter. De aankomst ligt wel niet boven op de Galibier, maar na een afdaling van 19 kilometer.

De Tour steekt na drie dagen in Italië straks de grens over naar Frankrijk. En dat belooft meteen pittig te worden. Na 50 kilometer komen de renners al boven op de beklimming van Sestrières (39.2 km aan 3.7%).

Daarmee gaat de Tour meteen een eerste keer boven de 2000 meter. Daarna volgen nog de Col de Montgenèvre (8.3 km aan 6%) en de Col du Galibier (22.9 km aan 5.1%) als slotklim. Daar klimmen de renners naar 2642 meter.

Voor Remco Evenepoel wordt het een eerste test tegen Pogacar en Vingegaard. "Ik verwacht wel een strijd tussen de klassementsmannen, maar wel een gecontroleerde strijd", zegt Patrick Lefevere bij HLN.

Had Lefevere liever wel geel gehad?

Evenepoel begint in de witte trui aan de bergrit, niet in de gele trui. De gele trui lag nochtans voor het oprapen. "Het was een unieke kans om in je eerste Tour toch een keer geel te pakken. Maar we mogen hem natuurlijk ook niet verplichten om risico's te pakken."

En om dat geel te nemen had Evenepoel risico's moeten nemen, wat hem wel eens zuur had kunnen opbreken. De Tour moet namelijk nog echt beginnen, met straks dus een eerste echte bergrit.