🎥 De Tour ei zo na op zijn kop gezet! Pogacar komt met de schrik vrij, andere renners hebben reden om kwaad te zijn

Het gevaar schuilt in de Tour om elke hoek, ook al lijkt er niets aan de hand. Die les heeft Tadej Pogacar nu nog eens geleerd.

De Sloveen heeft na zijn dubbelslag van dinsdag de teugels stevig in handen in de Tour de France. Zorgeloos de twee volgende ritten in lijn afwerken en al wakker liggen van de tijdrit op vrijdag? Vergeet dat maar! In de Tour kan op elk moment de boel door mekaar geschud worden. Door de concurrentie of ... door een valpartij.

Dat laatste scenario is bijna werkelijkheid geworden. Een paar renners merkten een verkeerseiland in het midden van de weg wel héél laat op tijdens de vijfde Tourrit. Eén van hen was niemand minder dan Tadej Pogacar. De gele trui moest een paar keer van links naar rechts manoeuvreren met zijn lichaam om recht te blijven.

Knap manoeuvre Pogacar

Het lukte hem nog ook en zo kon Pogacar zijn weg verderzetten. Knap gedaan van de leider in de Tour de France, maar hij kwam hier echt wel met de schrik vrij! Bovendien was dit manoeuvre onmogelijk zonder hierbij contact te maken met andere renners. In eerste instantie leek dat contact nog niet al te hevig.

Le sauvetage de Tadej Pogacar pour éviter la chute. Derrière, d'autres coureurs n'ont pas réussi à l'éviter. #TDF2024 pic.twitter.com/c6OiglyOyE — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 3, 2024

Het had echter een domino-effect, want uiteindelijk gingen toch enkele renners tegen de grond. Daarbij ook Jonas Rickaert van Alpecin-Deceuninck. Voor hem komt die val sowieso erg ongelegen, want hij ging in aanloop naar de Tour de France ook al tegen de grond in de BK-wegrit. Ideaal is dat dan toch allemaal niet.

Verhaal halen bij Pogacar

De gevallen renners kunnen misschien verhaal halen bij Tadej Pogacar, die zal hopen dat iedereen ongehavend de Tour verder kan zetten.