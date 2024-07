Enkel Evenepoel en Vingegaard binnen de minuut van Pogacar: de spraakmakende verschillen na 4 dagen Tour

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar maken het mooie weer in de Tour. Ook Jonas Vingegaard staat nog in de buurt en dat is het dan zowat. Na amper vier dagen Tour de France.

De organisatie heeft deze situatie uiteraard ook in de hand gewerkt door er zo'n zware Tour-start van te maken. Met misschien wel de meest lastige openingsetappe in de geschiedenis van de Tour de France. De klassementsmannen sloegen toen nog niet toe, maar UAE en Visma-Lease a Bike maakten de koers wel hard in rit 1.

Vroege aanvallen Pogacar

Dat sleept iedereen met zich mee. De volgende dag plaatste Tadej Pogacar al een eerste aanval, enkel gepareerd door Jonas Vingegaard. De vierde etappe bracht het peloton dan van Italië naar Frankrijk in de eerste bergrit in de Tour de France. Met een passage over de Galibier weet je gewoon dat je koers gaat krijgen.

Na vier dagen Tour de France staan enkel Evenepoel en Vingegaard nog binnen de minuut van Pogacar. De podiumkandidaten lijken alle renners uit de top 8, want daarna is er al een grote kloof. Al kan een Jorgenson, Adam Yates of Vlasov uit de achtergrond nog terugkomen. We bieden u een overzicht van de verschillen.

Klassement na 4 dagen Tour de France:

1. Pogacar

2. Evenepoel 45"

3. Vingegaard 50"

4. Ayuso 1'10"

5. Roglic 1'14"

6. Rodriguez 1'16"

7. Landa 1'32"

8. Almeida 1'32"

9. Ciccone 3'20"

10. Bernal 3'21"

11. Jorgenson 3'21"

13. A. Yates 3'21"

14. Vlasov 3'44"

18. Hindley 4'40"

19. S. Yates 4'40"

20. Mas 4'40"

22. Carapaz 5'28"