Het mag niet zijn voor Philipsen! Belg van Alpecin-Deceuninck gedeclasseerd na tweede plek, Groenewegen wint

Zou er na de recordzege van Cavendish een bisnummer volgen, of was het toch eens aan Philipsen of één van de andere Belgen? Geen van beide scenario's voltrok zich in Dijon. Groenewegen zette de sprint naar zijn hand aan het einde van de zesde Tourrit.

Alle sprinters vertrokken voor een nieuwe kans, ook de ingepakte Pedersen dus. Abrahamsen pakte een puntje voor de bergtrui, Zingle - de man die gisteren nog over Pedersen sprong in volle sprint - volgde hem. Het leek niet de bedoeling om samen door te gaan, maar het gebeurde zo wel. Veel zin in een vlucht hadden ze niet.

Ze werden bijgevolg na een tijdje gegrepen en kort nadien kwam er een tussensprint aan. Een kolfje naar de hand van Philipsen, die Girmay - de nieuwe groene man - en Pedersen voorbleef. Het was lang wachten eer de debatten geopend werden, maar het was wel uitkijken voor waaiers en plots brak het toch in het peloton.

Philipsen en Groenewegen in tweede groep

Na pakweg 65 posities scheurde het peloton, net op het moment dat Cavendish met pech te maken had. Philipsen en Groenewegen hadden de slag ook gemist, net als klimmers Ayuso en Almeida. Het duurde niet lang eer deze namen opgelucht konden ademhalen en het tot een samensmelting kwam. Ook Cav werd teruggebracht.

De rit moest het hebben van deze momenten waarbij de rust uit het peloton verdween. Voorts geen echte ontsnappingen en dus ook geen kans om de sprint te ontlopen. Het bleef wel opletten voor valpartijen. In volle finale had Marijn van den Berg, de snelle man van EF, het zitten. De Nederlander kon dus niet verrassen.

Lead-out Van der Poel tevergeefs

In aanloop naar de sprint kwam De Lie snel alleen te zitten. Alpecin-Deceuninck zette zijn trein op de rails. Van der Poel piloteerde Philipsen naar voren, maar ook Van Aert, De Lie, Girmay en Groenewegen deden nog mee. Het was zo spannend dat niemand durfde juichen, maar Groenewegen won. Hij klopte Philipsen en Girmay.

Update: Jasper Philipsen is door de wedstrijdjury gedeclasseerd omdat hij met een manoeuvre Wout van Aert in gevaar bracht. Philipsen wordt dus teruggezet naar plek 107 in de rituitslag.