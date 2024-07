🎥 Het zijn artiesten! Mathieu van der Poel en toekomstig Visma-renner doen met hun skills alle monden openvallen

Dat sommige renners eerder artiesten op de fiets zijn, weten we al langer. Mathieu van der Poel is zeker zo iemand en ook Axel Zingle mag in die categorie worden opgenomen.

Dat bewijzen ze allebei in de Tour de France. Laten we hun manoeuvres chronologisch onder de loep nemen. Het begint bij de sprint van Tourrit 5, die uitmondde in de historische zege van Cavendish. De sprint werd ontsierd door het feit dat Mads Pedersen hard tegen de barrières kwakte en op grond kwam te liggen.

Achter Pedersen kwamen in dezelfde lijn heel wat renners aangestormd, om te beginnen Axel Zingle. Die had niet veel tijd om te reageren en koos er voor om ... zijn voorwiel op te wippen en zo over Pedersen te springen! Het lukte hem nog ook! Het kleinste technische foutje en hij had Pedersen en zichzelf erg kunnen bezeren.

Le gros réflexe et la maîtrise technique d'Axel ZIngle (Cofidis) pour éviter Mads Pedersen (Lidl-Trek) qui était tombé. #TDF2024 pic.twitter.com/kxvqgyQjEW — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 3, 2024

De Fransman, die in verband wordt gebracht met een overstap naar Visma-Lease a Bike, krijgt terecht veel lof om dit manoeuvre te bedenken en het ook nog eens te kunnen uitvoeren. Een dag later kan ook Mathieu van der Poel niet achterblijven zonder opvallende actie. Toegegeven: er komt veel minder stress kijken bij deze situatie.

Sterker nog: het straalt er van af hoe ontspannen Van der Poel zich een weg baant door de Tour. Hoe hij voor de start van de zesde rit op zijn fiets springt, oogt bijzonder knap. Van der Poel zet zijn fiets op zijn achterwiel rechtop en springt dan in één vloeiende beweging op het zadel terwijl hij zijn voorwiel op de grond laat vallen.

We raden u toch aan om het thuis niet te proberen, want anders zou het wel eens pijnlijk kunnen worden. Slotconclusie: er rijden enkele fantastische artiesten in dit Tour-peloton.