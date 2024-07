📷 Gek beeld tijdens tijdrit in Tour de France: "Dit doe je niet, het is pesten op het werk"

Een van de beelden of momenten in de tijdrit van de Tour de France was toen Valentin Madouas in de slotkilometer nog eens voorbij Bruno Armirail ging. Die was hem eerder al eens voorbijgestoken.

Bruno Armirail was op weg naar een degelijke tijd en haalde Valentin Madouas - anderhalve minuut voor hem vertrokken dan ook in. Maar die spartelde in de slotkilometer nog wat tegen door eerst naast en even voor Armiral te rijden.

Daarna ging hij ook nog eens in de slipstream de laatste honderden meters afwerken. "Het is een vervelende rotsituatie", aldus José De Cauwer over de zaak bij Sporza. "Het is vervelend voor Armirail vooral."

© photonews

"De ex-kampioen van Frankrijk tegenover de nieuwe en ex-ploegmaten. Het is vervelend. Je wil hem vooruit duwen, maar het is rotvervelend. De ene wil gaan voor een goede tijd, de andere is helemaal voorbijgereden."

Toxisch werk van Madouas

"Het is echt vervelend en het is ook niet mooi als voorbijgereden renner om dat te doen", was De Cauwer streng. Renaat Schotte merkte dan weer op dat het een boete zou gaan opleveren voor Madouas: "Het is niet verstandig."

"Haal de Zwitserse franken maar boven." Waarop De Cauwer weer: "Dit doe je niet. En dan nog met een gewezen ploegmakker die je goed kent. Dit is pesten op het werk, toxisch werk. Het is echt niet leuk, zoiets doe je gewoon niet."