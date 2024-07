Stevige domper: Tour de France 2024 verliest zijn eerste grote naam

Door de afwezigheid van klassementsrenner Tao Geoghegan Hart bij Lidl-Trek zette de ploeg vol in op Mads Pedersen. De Deen won vorig jaar een etappe en werd tweede in het puntenklassement, achter Jasper Philipsen.

Dit jaar had Pedersen opnieuw een doel gemaakt van de groene trui en was hij een grote kanshebber op ritwinst in de etappes met een lastige finish. In de achtste etappe was hij een van de favorieten voor de zege.

Een val afgelopen woensdag gooide echter roet in het eten. Pedersen viel aan hoge snelheid in de sprint, maar kon wel starten in de rit daarna. Stevig ingepakt mengde hij zich in de tussensprint en kreeg hij de prijs van de strijdlust.

Daar was hij niet gelukkig mee. "Ik had liever in de douche gestaan. Na vier uur koersen moet ik hier nu nog een halfuur van mijn tijd verdoen. Intussen lekken mijn wonden alweer", zei de Deen.

Maar in de achtste etappe zal Pedersen niet meer aan de start staan. De pijn en de zwellingen nemen echter niet af. Pedersen kan zijn linkerschouder ook amper bewegen. "Het is bijna onmogelijk om te fietsen", laat Lidl-Trek weten.

Unfortunately @Mads__Pedersen will not be on the start line of @LeTour Stage 8 💔



Join us in wishing Mads a good recovery 💪 and we’re sure, like us, you are looking forward to seeing what he can do later in the season once he’s back to 💯 P #TDF2024 https://t.co/OiHONYqYto