Tadej Pogacar zeer kritisch op Vingegaard & co, Visma slaat gepikeerd terug

De gravelrit verveelde geen moment, maar voor de mannen van het klassement werd het uiteindelijk wel een flinke sof. Tadej Pogacar en Remco Evenepoel probeerden, maar Jonas Vingegaard wilde niet mee in het verhaal.

Tadej Pogacar was van alle klassementsmannen misschien wel de meest aanvalslustige. Hij ergerde zich dan ook een beetje aan Jonas Vingegaard, die bijwijlen een echt blok aan het been was van de toppers in de race.

En dus was Pogacar toch wel wat geïrriteerd door de manier van koersen van Visma - Lease a Bike. Dat liet hij in zijn reactie ook meer dan duidelijk verstaan. De Nederlandse formatie kwam echter meteen met een eigen reactie.

© photonews

Ploegleider Arthur van Dongen verdedigde de ploegtactiek met vuur. Zo moest Vingegaard op een bepaald moment verder op de fiets van ploegmaat Jan Tratnik na een lekke band. En dat had toch wel zijn impact op de race.

Bewuste en goede keuze

"Jonas heeft de koers uitgereden op de fiets van Jan. Later waren er nog enkele rustige momenten om van fiets te wisselen. We hebben dat overlegd, maar Jonas vond het niet nodig", aldus Arthur van Dongen bij Sporza.

"Pogacar is de gele trui. Die willen we niet verder weghelpen. Als hij later weer aanvalt en wij hebben meegereden, dan hebben we energie verspild. Worden we dan overboord gegooid, dan zegt iedereen: "Waarom reed je mee?" Het was een bewuste en een goeie keuze."