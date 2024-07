Thijs Zonneveld komt met glasheldere voorspelling over Mathieu der Poel op de proppen: "Het wordt ook wel tijd"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Velen zouden er zich wel aan durven wagen: de voorspelling doen dat Mathieu van der Poel gaat uitpakken in de gravelrit. Dat doet Thijs Zonneveld zeker ook.

De etappe van en naar Troyes lijkt toch echt wel één van die dagen die Mathieu van der Poel zal aanstippen tijdens de Tour de France. Zijn vader Adrie wou de voorbije dagen niet gezegd hebben dat dit nu dé rit is waarin het moet gebeuren voor Mathieu. In de podcast In Het Wiel winden ze er dan weer geen doekjes om.

Op een gegeven moment kunnen ze niet anders dan de naam Mathieu van der Poel aanhalen. "Dan heb je meteen de topfavoriet genoemd", legt Thijs Zonneveld zijn kaarten op tafel. Hoge verwachtingen dus bij de Nederlander. "Dit is de eerste echte test voor zijn vorm. Hij heeft nog lang niet het achterste van zijn tong laten zien."

We gaan een andere Van der Poel zien

Zonneveld verwacht een wereldkampioen met véél meer agressiviteit. "We gaan echt een andere Mathieu van der Poel zien dan afgelopen week. Het wordt ook wel tijd. Hij rijdt behoorlijk anoniem mee tot nu toe, wat logisch is." Er zijn ook een aantal dilemma's afgenomen bij Van der Poel en zijn antwoorden spraken wel boekdelen.

Hij moest er niet lang over nadenken om te zeggen dat hij liever de olympische titel wil dan twee Tourritzeges. "Dat begrijp ik ook wel. Zo veel ritten zitten er niet in de Tour die hem zo goed passen. Maar deze past hem echt perfect."