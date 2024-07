Jasper Philipsen haalt zijn gram in de Tour de France en breekt de ban na fantastisch werk van Mathieu van der Poel

De Tour de France bracht het peloton naar Saint-Amand-Montrond en daar heeft Jasper Philipsen de nul van de tabellen geveegd voor zijn ploeg. Na voorbeeldig werk van Mathieu van der Poel behaalde Philipsen zijn eerste ritzege in deze Tour.

Op weg naar de regio van de niet-deelnemende Alaphilippe was het wachten op aanvallen. Blijkbaar had - niet voor het eerst in deze Tour - niemand zin in een vroege vlucht. Tot enkele Belgen er dan toch wat animo in wilden brengen. Kobe Goossens gaf de aanzet, Lotto Dstny-renners Van Gils en Vanhoucke volgden.

Opvallend, want het zijn allen klimmerstypes die je niet zou verwachten in een vlakke rit. Het had dan ook veel weg van spielerei. Van Gils liet zich al heel snel uitzakken. Goossens en Vanhoucke waren bij de eerste tussensprint wel nog voorop. Die tussensprint zou overigens toch enige stof tot discusssie opleveren.

Geen waaiers in tiende Tourrit

Philipsen bleef In het peloton Girmay voor, maar niet op een onbesproken manier. In elk geval ging de koers verder, met Goossens en Vanhoucke die ook al snel het nutteloze van hun onderneming inzagen. Wie op waaiers had gehoopt, kwam bedrogen uit. Meer dan wat nervositeit in afwachting van de sprint had de rit niet te bieden.

Op twee kilometer van die aankomst leidde die nervositeit tot een scheurtje in het peloton. Alpecin-Deceuninck leverde wel maatwerk: Ghys weer met de voorbereiding van de sprint, opnieuw een lead-out om u tegen te zeggen van Van der Poel. Philipsen nam dan over en hield deze keer vol tot op de streep: nu wel raak voor de Belg!

Philipsen klot Girmay

De tweede plaatsen uit voorbije ritten kunnen nu eindelijk vergeten worden. Philipsen haalde het deze keer wel van Girmay, de groene trui kwam wel als tweede over de streep.