🎥 Wout van Aert valt opnieuw in de Tour en komt zelf met update over blessures

Wout van Aert is voor de tweede keer in deze Tour ten val gekomen. In een smalle bocht ging Van Aert te snel, maar de schade leek wel mee te vallen.

Vlak voor de voet van de Col de Néronne ging Wout van Aert te snel op kop van het peloton. Hij wipte nog even op een stoep om de val te vermijden, maar dat lukte niet. De fiets van Van Aert werd weggekatapulteerd, maar zonder erg.

De ploegmaats van Van Aert, onder meer kopman Jonas Vingegaard, konden de fiets van Van Aert ontwijken. De schade bij Van Aert viel ook mee, al moest hij even prutsen aan zijn fiets voor hij verder kon.

Van Aert onder de scanner

Van Aert kwam uiteindelijk binnen als 111de op iets meer dan een half uur van zijn ploegmaat Jonas Vingegaard. Dat deed Van Aert wel met een stevige schaafwonde op zijn onderarm en knie. En daar had hij ook duidelijk last van.

"Ik heb niets gebroken", zei Van Aert bij Sporza nadat hij onder de scanner was gegaan. "De scans zijn genomen om te kunnen uitsluiten dat er niets fouts was, want ik had pijn aan mijn arm."

Van Aert heeft vooral last van een diepe wonde, die hij in de afdalingen en op hobbels voelde. "Het zal even tijd vragen, maar ik kan voort. Ik wil donderdag proberen te starten", besloot Van Aert nog.