🎥 Kunnen ze er in Frankrijk tegen? Evenepoel kan leedvermaak niet verstoppen en deelt prikje uit: "Spijtig hé, jongens"

Even wat lachen geblazen. Dat mag toch ook wel, denkt Remco Evenepoel. Of ze er in Frankrijk ook zo zullen over denken, is dan weer een andere vraag.

Evenepoel maakte na de elfde etappe uit de Tour de France ook tijd voor een interview bij France Télévisions. "Om te beginnen: spijtig van gisteren hé, jongens", stak Evenepoel woensdagavond meteen van wal. De grijns op zijn gezicht sprak boekdelen. De interviewers wisten niet meteen waar hij het over had. "Wat is er spijtig?"

De voorlopig beste jongere uit deze Tour maakte het dan maar duidelijk. "Ah Spanje..." Evenepoel doelde dus op de EK-uitschakeling van de Franse nationale ploeg, dat in de halve finales van het voetbaltoernooi met 2-1 de duimen moest leggen voor Spanje. "Ah, hij is wat rancuneus", grapten ze dan maar bij het Franse mediabedrijf.

Le tâcle est régulier, ça joue ! pic.twitter.com/cqMV74QrCN — La Thib (@ThibaudChambre) July 10, 2024

Evenepoel ontkende het niet. "Frankrijk heeft België naar huis gestuurd, dus..." Al lachend hier en daar een prikje uitdelen: het moet kunnen. De reporters in kwestie konden het wel smaken. Of al hun landgenoten even breeddenkend zullen zijn, is dan weer een andere discussie. Vervolgens kon er weer over de koers gepraat worden.

Remco Evenepoel heeft ook in de Tour het EK voetbal alvast zo veel mogelijk gevolgd. Zijn voorspelling over de halve finales is maar deels uitgekomen. De renner van Soudal Quick-Step had getipt op een finale tussen Spanje en Nederland. Het zijn Spanje en Engeland die zondagavond de EK-finale zullen spelen in Berlijn.