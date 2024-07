Gemengde indrukken op verschillende momenten: niet alle zorgen vergeten, maar Wout van Aert herpakt zich wel straf

Wie Wout van Aert een warm hart toedraagt, zal zich toch wel wat zorgen maken over hem. Nog eens een valpartij was nu wat hij juist niet nodig had.

Het goede nieuws is dat Wout van Aert na zijn val in de elfde rit verder kan blijven koersen in de Tour de France. Tegelijkertijd is het ook niet waar dat het gewoon kwestie is om het achter zich te laten en dat alles weer gewoon zijn gangetje gaat. Neen, Van Aert draagt wel degelijk de gevolgen van zijn meest recente valpartij mee.

Dat is nog eens duidelijk geworden toen Van Aert op meer dan 50 kilometer van de aankomst in de twaalfde rit is langsgegaan bij de doktersauto. Er werden gelukkig woensdagavond geen breuken vastgesteld. Wel is er een pleister aangebracht aan de linkerknie en is de linkerarm ook ingetapet. Dat gebeurt ook niet zomaar.

Geen paniek nodig over Van Aert

Het is vooral voor een check-up van dat verband aan zijn arm dat Van Aert bij de dokter is gepasseerd. Even de verwondingen opnieuw laten verzorgen. Meer was er niet aan de hand. Het was dus zeker niets waardoor we moeten denken dat de situatie erger is geworden. Dat heeft Van Aert aan de aankomst ook nog een keer bewezen.

Tot ieders verrassing nam de Belg van Visma-Lease a Bike positie in om mee te sprinten in Villeneuve-sur-Lot. Het was niet zomaar meedoen, er zat best veel power op. Velen zijn ervan net als Van Aert zelf van overtuigd dat hij gewonnen had zonder het manoeuvre van Démare. Het is dus toch straf hoe WVA zich weer herpakt.