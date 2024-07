Pech voor Roglic, maar de één zijn dood... Evenepoel doet zo wel een gouden zaak voor het podium in Tour de France

Met een dag vertraging heeft Remco Evenepoel dan toch een bonus op Primoz Roglic beet. Het podium komt nu echt wel in het vizier.

In de rit van Aurillac naar Villeneuve-sur-Lot werden er nochtans geen verschillen tussen de klassementsmannen verwacht. Het was wel een verraderlijke finale, met nog heel wat vluchtheuvels op de weg. Bij één van die verkeerseilanden is het foutgelopen. Heel wat renners gingen tegen de vlakte, onder hen Primoz Roglic.

Deze keer was het verder dan drie kilometer van de meet. Gisteren moest Roglic in de slotkilometers nog een halve minuut toegeven op Evenepoel na een val. Omdat die valpartij zo kort voor de aankomst plaatsvond, zette de organisatie Roglic in dezelfde tijd als Evenepoel. Zo bleef alles zoals het was tussen deze podiumkandidaten.

Sporen van val bij Roglic

Een dag later heeft de kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe dat geluk niet aan zijn zijde. Integendeel, de val had echt wel impact op Roglic. Zijn mouw was gescheurd, er plakte wat bloed aan zijn rechterschouder en hij had het fysiek ook moeilijk om zijn ploegmaats te volgen richting de streep. Hij bereikte de finish als 120ste.

Dat was op 2'27" van het peloton, waar Evenepoel deel van uitmaakte. Dat is dus ook de winst van de witte trui ten opzichte van de man die toch als zijn belangrijkste concurrent voor de derde plaats in het klassement wordt beschouwd. Evenepoel trok naar de Tour met de top 5 als doelstelling, maar mag dromen van het podium.

Grotere bonus Evenepoel op Roglic

Remco Evenepoel heeft nu een voorsprong van meer dan 3 en een halve minuut op Carlos Rodriguez en Primoz Roglic. Zo ziet de top 6 van het klassement er nu uit:

1. Pogacar

2. Evenepoel 1'06"

3. Vingegaard 1'14"

4. Almeida 4'20"

5. Rodriguez 4'40"

6. Roglic 4'42"