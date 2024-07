Overmoed bij Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step? "Duidelijk gepanikeerd"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Dat Adam Yates meeglipte vrijdag richting Pau in de vlucht, zorgde voor veel stress in het peloton. Ook Soudal Quick-Step liet zich verleiden om mee te rijden achter de Brit.

Dat Adam Yates een mogelijke kandidaat is voor het podium in Nice, bewees de Brit vorig jaar al. Toen werd hij derde na Vingegaard en Pogacar. Hij staat nu al op bijna zeven minuten, maar is toch een gevaar voor veel ploegen.

Visma-Lease a Bike zette alles op alles om Yates tot de orde te roepen, maar dat lukte niet. Daarna stak ook Soudal Quick-Step een handje toe. Volgens ex-renner Serge Pauwels was dat echter voor niets nodig.

Yates niet gevaarlijk voor Evenepoel

"De mannen van Soudal - Quick Step hebben duidelijk gepanikeerd", zegt Pauwels bij Sporza Tour. "Ik denk niet dat dat nodig was. Yates stond nog altijd 6 minuten achter Evenepoel en Vingegaard, dus op zich was er niets aan de hand."

"Ik denk dat ze vooral de keuze wilden maken om de ontsnapping meteen tot de orde te roepen", stelt Pauwels nog. "Dat kost dan wel heel veel energie en je moet er bijna de hele ploeg voor gebruiken."

Na 90 kilometer en met vereende krachten werd de vlucht met Yates tot de orde geroepen. "Ze hebben met een aantal ploegen samengewerkt en elkaar gevonden." En zo kon Visma-Lease a Bike toch nog wat krachten sparen.